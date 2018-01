Jumet: des malfrats braquent un night shop avec des masques de carnaval

Deux individus armés et le visage dissimulé derrière des masques de carnaval ont fait irruption lundi soir dans un night-shop de Jumet (Charleroi). Ils ont emporté le contenu de la caisse, des cigarettes et de l'alcool, indique le parquet de Charleroi mardi.



Les faits se sont produits lundi vers 20h15 dans un commerce de la rue François Dewiest à Jumet. Deux individus affublés de masques de carnaval ont pénétré dans le commerce. L'un d'eux a brandi une arme de poing, l'autre un couteau pour menacer le préposé. Ce dernier a été contraint de leur remettre le contenu de la caisse, des cartouches de cigarettes et des bouteilles d'alcool. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en direction de Gosselies. La police locale de Charleroi s'est rendue sur place. Une enquête a été ouverte.