Jumet: le club de rugby "Black Star" victime d'un incendie

Un incendie s'est déclaré cette nuit à Jumet dans la province du Hainaut. Tout porte à croire que c’est un acte criminel d’autant plus que deux voitures sur le parking ont été vandalisées. La buvette est complètement détruite. "A l’intérieur, il y avait beaucoup d’objets symboliques pour les membres du club mais également du matériel et les maillots des joueurs", indique notre journaliste sur place Justine Roldan Perez. Le weekend prochain, les joueurs du "Black star" étaient censés accueillir une équipe française. Un événement important pour le club. Au vu de la situation, le président ne sait pas si cela sera possible.

"On avait pas de problèmes au sein du club. Il y a déjà eu des actes de vandalisme de la part de personnes qui viennent errer dans le coin. On n'avait pas d'ennemis donc on ne comprend pas", a déclaré Thierry Zuinen, le président du club. "Symboliquement, c'est une perte pour toutes les personnes qui s'investissent. C'est une grosse déception et une grande désolation", a-t-il conclu.