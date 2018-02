Jumet: un jeune à bord d'une voiture volée se lance dans une course-poursuite avec la police et finit par emboutir plusieurs voitures

Une poursuite amorcée à Nivelles par les forces de l'ordre s'est conclue par un accident dans les rues de Jumet, dans l'entité de Charleroi, durant la nuit de dimanche à lundi. Un jeune de 17 ans a été privé de liberté et présenté au parquet de la Jeunesse. La voiture était signalée volée.





Une patrouille de police a repéré le véhicule dans les rues de Nivelles, au milieu de la nuit. Le conducteur a refusé de s'arrêter et a pris la fuite en direction de Charleroi. Il a finalement perdu le contrôle de son véhicule dans la rue de Bayemont et percuté plusieurs voitures en stationnement. Ses deux passagers ont pu prendre la fuite en courant mais le conducteur, âgé de 17 ans, a été privé de liberté. Il a été présenté au parquet de la Jeunesse.