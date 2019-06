Jumet: une explosion en pleine nuit provoque un grave incendie dans une habitation

Il est 4h cette nuit à Jumet lorsqu'un habitant de la rue Joseph Lambillotte entend un bruit assourdissant. L'homme bondit de son lit et comprend rapidement qu'une explosion vient de se produire chez son voisin. La scène est chaotique: la maison d'à côté est en proie aux flammes et les châssis gisent au beau milieu de la rue. Très vite, l'habitant quitte les lieux avec ses chiens.

© Fabian Vanhove



Les pompiers de Charleroi, sous les ordres du lieutenant Gailly, sont intervenus. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, la maison est complètement en feu. On leur signale la présence de quatre personnes à l'intérieur du logement. Conscients que la bataille contre les flammes sera difficile, ils font appel à deux citernes en renfort.

© Fabian Vanhove



Le vent intense qui souffle en pleine nuit complique la tâche des hommes du feu. Ils s'emploient à attaquer le brasier par plusieurs fronts: par devant, derrière et via la toiture. Les pompiers essaient autant que possible de préserver la maison voisine.

© Fabian Vanhove



Très rapidement, la police locale est sur place et fait évacuer les habitations situées à proximité. Ambulances et SMUR font leur arrivée pour prendre en charge d'éventuels blessés. Les services d'Ores, gestionnaire du réseau de gaz et d'électricité, sont également requis.



Après une lutte acharnée, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie au petit matin.



Vers 10h, les pompiers ne pouvaient toujours pas confirmer ou non la présence de personnes dans l'immeuble.