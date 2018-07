Jumet victime d'une coupure de courant générale

La commune de Jumet a été privée d’électricité en début de soirée ce dimanche. Vous êtiez nombreux à nous le signaler via le bouton orange Alertez-nous. Une intrusion dans une cabine électrique importante du centre de Jumet est à l’origine de cet incident. Un ou plusieurs individus ont réussi a pénétré dans la cabine et à y poser des actes techniques de sabotge. Résultat: des milliers de foyers ont été privés d'électricité. Mis au courant, Ores, le gestionnaire d’électricité, a déclaré mettre tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite. "Nos équipes sont sur place. On saura plus tard si les intrus ont voulu procéder à un vol ou s'il s'agissait d'un acte de vandalisme ", expliquait dans la soirée Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores.



Le courant a été rétabli peu avant 20h.