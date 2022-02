Jurbise: 25 ans de prison pour la jeune aspirante policière qui a tué le grand-père de son ex

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, jeudi, une peine de 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Mélissa Beth, coupable d'une tentative de vol et de plusieurs circonstances aggravantes dont celle d'avoir tué Yvon Gehin chez lui à Jurbise, le 22 mars 2020.

Les jurés ont rappelé à la jeune aspirante policière que sa mission "était de protéger" les gens et non de détruire des vies

Le 23 mars 2020, le corps sans vie d'Yvon Gehin, 88 ans, était retrouvé chez lui à la chaussée Brunehault à Jurbise par une infirmière à domicile. Il était couché dans le hall d'entrée, en bas de l'escalier. La mort avait été considérée comme suspecte car les vêtements de la victime étaient imbibés de sang, les tiroirs étaient ouverts et tout était retourné, comme si quelqu'un avait fouillé les lieux.

Une instruction a été ouverte et le médecin légiste a découvert 59 plaies sur le corps de la victime. Les coups de couteau avaient sectionné des côtes, des artères et des organes vitaux.

Le crime avait été commis la veille, après 14h30 car l'infirmière était passée le dimanche pour apporter des soins à Yvon, lequel n'avait pas touché à son repas livré le matin par le CPAS, qu'il avait l'habitude de consommer vers 17 heures.

Le petit-fils de la victime avait été interrogé comme suspect car un voisin avait entendu une discussion animée entre la victime et quelqu'un d'autre, le 22. Blanchi, le petit-fils a indiqué à la police que, le matin du 22, il avait croisé son ancienne copine, Mélissa Beth, qui circulait en auto sur la chaussée Brunehault.

Les policiers ont exploité les images vidéo et celles-ci ont confirmé que la voiture de Mélissa Beth était passée le matin et l'après-midi dans la rue. Une personne, chaudement habillée de noir, portant une casquette et des gants, a alors attiré l'attention des policiers. Le petit-fils de la victime a reconnu l'allure de son ex-copine, dont il s'était séparé en 2017.

Le 7 avril 2020, la police fédérale a réalisé une perquisition chez la suspecte, qui vivait chez ses parents à Soignies. Les policiers ont retrouvé les vêtements qu'elle portait le jour du crime et la casquette. Il y avait des traces de sang. Il y avait aussi des traces d'hémoglobine dans la voiture.

Le lendemain, la jeune femme, aspirante policière au sein de l'académie de police de Jurbise, était placée sous mandat d'arrêt pour tentative de vol avec plusieurs circonstances aggravantes dont celle de meurtre.

Depuis le début de l'enquête, Mélissa Beth contestait la tentative de vol, déclarant qu'elle s'était rendue chez le grand-père de son ex-copain pour lui demander de l'argent. Les jurés ont cependant estimé qu'elle était animée de l'intention de voler et de tuer le vieil homme.

Jeudi, l'avocate générale Vanessa Samain avait requis une peine de réclusion criminelle à perpétuité alors que la défense avait demandé aux jurés de ne pas prononcer la mort sociale de l'accusée.

Dans leur verdict, les jurés ont laissé une chance à la jeune femme de se réinsérer quand elle sortira de prison. Ils ont retenu des circonstances atténuantes: l'absence d'antécédent judiciaire, la jeunesse, les possibilités de reclassement social et l'entame d'une remise en question depuis son incarcération.