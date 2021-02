Alors que son restaurant indien situé à Jurbise (Hainaut) est fermé depuis des mois, John Alexander a rouvert ses cuisines pour préparer des repas pour le personnel soignant du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) Ambroise Paré à Mons. Le patron du restaurant Ashoks a distribué, au total, 300 portions de poulet tikka massala.

300 repas, 13 heures en cuisine

John Alexander a tenu à réunir toute son équipe pour réaliser cette opération. Ses employés n’ont pas hésité une seconde à enfiler le tablier bénévolement. "On a retrouvé notre énergie de groupe. On a commencé la préparation des repas à 10h du matin et on a terminé à 23h… Avec le sourire parce que tout le monde se sentait utile", déclare-t-il.

Le restaurateur est ravi d’avoir pu aider les soignants, toujours fortement mobilisés contre le coronavirus. Il espère que son action incitera ses collègues à faire de même, s'ils le peuvent. En attendant, John Alexander proposera à nouveau des repas gratuits pour le personnel des hôpitaux le 21 février prochain.