Jurbise: un hôtel construit 10 pavillons pour respecter les distances sociales

En attendant la réouverture, cet hôtel de Jurbise poursuit un projet déjà bien entamé. Une dizaine de 10 pavillons en bois sont en cours de construction, avec vue sur le bois d’Hasnon juste à côté. Ce projet a été lancé avant la crise sanitaire - mais parfait pour respecter les règles de distanciation.

Michel Duquaine, Architecte et propriétaire de l’hôtel Utopia: "On peut se permettre de se poser là dans cet univers et vivre une expérience avec la nature. C'était le but premier. On n'a pas pensé au Covid quand on a développé les pavillons."

A l’intérieur, vous trouverez tout le confort d’une chambre d’hôtel. Chaque pavillon a son propre thème : esprit japonais ; ou encore inspiré de l’architecte Le Corbusier. Maintenant, reste à savoir: quand l’hôtel pourra rouvrir.