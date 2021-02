A Jurbise, dans le Hainaut, un restaurateur a décidé de retrouver ses fourneaux ce week-end. Il a préparé 400 repas dimanche. Ces plats ont été distribués au personnel soignant et aux personnes dans le besoin de la région.

Ce dimanche, tout le personnel d'un restaurant de Jurbise est venu travailler bénévolement. Dans les cuisines, tout le monde s'est activé. Une action solidaire qui a fait du bien au moral. "Se retrouver tous ensemble et faire quelque chose, ça nous a redonné l'envie de retravailler comme avant. On s'est amusé toute la journée. C'était génial, génial. Mais je le dis, sans eux (ndlr: l'équipe) ça n'aurait pas été possible", nous a confié Ashok John Alexander, restaurateur.

Avant on n'avait que les SDF, maintenant on a plus de familles

Au total, 400 repas ont été préparés. Ils seront distribués en partie au personnel soignant mais aussi aux personnes dans le besoin. "Ma maman m'a appris depuis qu'on est tout petit que quand on sait donner, il faut donner. Manger et boire, c'est un besoin vital. Donc si on peut aider les gens, pourquoi ne pas le faire", a expliqué Ashok John Alexander.

50 repas ont d'ailleurs été offerts à l’association Les anges de Mons. Elle vient en aide aux plus démunis. L’équipe de l'asbl est venue aider. "C'est encore plus compliqué qu'avant. Avant on n'avait que les SDF, maintenant on a plus de familles. Des personnes qui ont perdu leur travail, beaucoup d'étudiants. C'est très important d'être solidaires avec eux", a indiqué Mohamed Aftouh, président de l'association.

Ce deuxième confinement n'a vraiment pas arrangé les choses

Sur place, des restaurateurs de la région de Charleroi sont également venus apporter leur aide. Ils sont eux aussi repartis avec 50 repas. Ceux-ci doivent être livrés à une association carolo. "On s'est engagé sur le long terme. On n'a pas fait ça seulement en one shot (ndlr: une seule fois). On l'a fait pendant le premier confinement. On s'est senti vraiment investi. Et on a vu que sur Charleroi il y a vraiment beaucoup de familles en difficulté. Ce deuxième confinement n'a vraiment pas arrangé les choses pour certaines personnes. Il faut rester solidaires jusqu'au bout", a précisé Toli Lalos, restaurateur.

Une petite surprise en plus

Les repas doivent être livrés ce lundi. Les équipes ont même réservé une petite surprise pour ceux qui les recevront: ils ont écrit un petit mot de remerciement ou d’encouragement sur les boîtes pour remonter le moral.