L'accès au ring R5a depuis la N538 à Mons sera fermé pendant plusieurs jours

L'incident a provoqué la présence d'huile hydraulique sur la chaussée au niveau de l'accès au R5a à Havré depuis la N538 en direction de l'autoroute E42-E19/A7. L'axe a été fermé mardi et il restera, selon la Sofico, inaccessible pour une durée de plusieurs jours.

Le R5a a dû être soustrait à la circulation pour des raisons de sécurité. Le revêtement devra être entièrement remplacé sur les trois voies, soit deux bandes de roulage et bande d'arrêt d'urgence, sur une longueur minimale de 600 mètres. Une déviation est mise en place via la N538 et la N552.