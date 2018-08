L'Afsca contrôle un magasin vendant du "cannabis légal" à Mont-sur-Marchienne: des produits placés sous scellés

C’est une information RTLinfo. Ce mardi, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à contrôlé le magasin "Grassman" de Mont-sur-Marchienne, dans le Hainaut. La boutique vend notamment du CBD, un produit non-psychédélique dérivé du cannabis et autorisé ainsi que de "l’herbe", avec une quantité de THC (substance considérée comme stupéfiant) en très faible quantité (0,2 %), ce que l’Europe autorise.





Des produits placés sous scellés

Nous avons contacté Maxence Hanus, le gérant des lieux, qui confirme la descente de l'Afsca. Au terme de la visite, certains produits ont été placés sous scellés: du thé contenant du chanvre ainsi que du chocolat fabriqué en France sans THC et sans CBD mais fait à base d’huile de chanvre. Un complément alimentaire composé de CBD - mais qui contient de possibles traces de THC - a été retiré du magasin et plus globalement du marché belge.



"Aujourd’hui le marché du cannabis légal existe et il doit être régulé comme n’importe quel produit"

Maxence Hanus - qui a ouvert son magasin au début du mois de juillet - a réagit après ce premier contrôle: "Je collabore pleinement aux contrôles de l’Afsca, nous sommes dans une période charnière par rapport à la vente de ce type de produits. Le CBD est légal et le THC est autorisé par l’Europe en quantités infimes... je comprends qu’il y a un flou au niveau des réglementations mais nous devons aller de l’avant… Aujourd’hui le marché du cannabis légal existe et il doit être régulé comme n’importe quel produit… Il ne s’agit en aucun cas -je le rappel - de vendre des produits stupéfiants… ".

Il y a quelques semaines, l’AFSCA a contrôlé un magasin de cannabis légal situé à Ixelles, des produits ont également été saisis et la boutique a été contrainte de fermer ses portes provisoirement faute de stock. Elle est désormais rouverte.



Benjamin Samyn