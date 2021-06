L’ancienne maison communale de Nimy va être rénovée pour plus d’un million d’euros

L’ancienne maison communale de Nimy va être rénovée. Le budget d’1,2 millions d’euros a été validé par le collège communal. Les travaux devraient démarrer l'année prochaine.

Les Nimisiens connaissent bien l'ancienne maison communale. Elle date de 1886 et depuis des années, suite à la fusion des communes, elle sert de lieu de rencontre et d'activités pour différentes asbl qui en gèrent la maintenance. Mais avec le temps, le bâtiment s'est dégradé et il faut mener des travaux en profondeur. La Ville de Mons a donc décidé d'investir plus d'un million d'euros pour rénover l'extérieur et l'intérieur.

Une salle pour la vie associative

Le bâtiment va être réhabilitée pour devenir une salle CALVA (centres d'accueil locaux de la vie associative), une salle qui pourra accueillir toute la vie associative et locale du village. 1.2 millions d'euros vont être investis dans le bâti existant.

Au rez-de-chaussée, il y aura la buvette qui restera toujours présente ainsi que la salle des mariage, rafraîchie mais laissée quasiment en l'état. Le gros des travaux se concentrera sur le deuxième étage, où pourront s'organiser des soirées, des mariages, etc. Un ascenseur sera mis en place à l'arrière du bâtiment. Un mur présente des fissures et menaçait de s'effondrer : il a été renforcé en attendant des études approfondies dans le cadre des travaux.

D'autres salles CALVA ont été aménagées dans la région, à Spienne notamment, où l'ancienne maison communale a été transformée en salle des fêtes. L'auteur du projet sera sélectionné dans quelques mois, les travaux devraient commencer l'année prochaine.