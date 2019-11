C’est une institution dans le milieu de l’accueil à Charleroi. L'ASBL "Le 26" fête ses 65 ans et à cette occasion, a ouvert ses portes au public. L’association héberge et accompagne des femmes en difficultés sociales et le plus souvent victimes de violences conjugales.

La structure permet à des femmes comme Lila, de prendre un nouveau départ. L'année dernière, l’ASBL Le 26 a accueilli 175 femmes et 178 enfants.