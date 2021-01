La belle histoire: Nina, la petite chatte retrouvée agonisante au bord de la route à Morlanwelz, a été sauvée

Cette histoire témoigne de la détermination et du coeur mis par des hommes et des femmes dans leurs actions pour aider les animaux.

L'association Les Amis des Animaux n'a pas ménagé ses efforts au cours des derniers jours pour sauver une petite chatte retrouvée agonisante, jeudi dernier, au bord d'une route à Morlanwelz dans le Hainaut. "Plus que probablement, la chatte avait été renversée par une voiture. De plus, elle était en hypothermie", raconte Christopher J. Dheulin, le directeur de ce refuge pour animaux domestiques fondé il y a 35 ans à Feluy. Quand le félin, que ses sauveurs décident d'appeler Nina, arrive chez un des vétérinaires de l'association, son état n'incite pas à l'optimisme: fractures de la queue, du bassin et des pattes arrière, énumère le directeur qui nous a soumis une radio.

"Pour savoir si la chatte que nous avons appelée Nina a des chances d’être sauvée, il faut absolument que la vessie ne soit pas bloquée. Placée dans une couveuse, il ne nous restait plus qu’à attendre", raconte-t-il. Au bout d'un week-end d'incertitude, l'animal semble sauvé dans l'immédiat, ses voies naturelles pour évacuer urine et déjections fonctionnant et sa fièvre étant tombée.

Ce mardi matin, Nina a été conduite au centre vétérinaire de Court-Saint-Étienne. Sa queue y a été amputée et ses pattes plâtrées. "Nous espérons tous qu'elle pourra rapidement être opérée mais avec cette épidémie qui ralentit la moindre de nos actions nous ne pouvons en être certains", commente monsieur Dheulin. "La petite Nina est bien courageuse ! Et si douce et gentille ! Nous remercions la personne qui nous a prévenus, par contre, celui ou celle qui l’a écrasée, sans même s’arrêter pour la secourir, nous ne pouvons que le/la condamner pour son inconscience et son égoïsme", poursuit le responsable du refuge. Si tout se passe bien et que Nina est remise sur pattes. Elle sera proposée à l'adoption.

Toutes ces actions désintéressées pour sauver Nina ont un coût loin d'être négligeable. "Outre les nombreuses et coûteuses opérations qu'elle va devoir subir afin de réparer son bassin et ses pattes, elle sera également stérilisée, vaccinée, identifiée par puce électronique et vermifugée. Et ne parlons pas des simples frais courants pour son petit logement, sa nourriture et ses médicaments", additionne Christopher J. Dheulin qui rappelle que son association n'est pas subventionnée par l'État et qu'elle existe grâce aux dons et à l'action des bénévoles.