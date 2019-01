L'autoroute E42/A16 fermée à la circulation: des réparations en urgence doivent être faites

Des réparations d'urgence sont à effectuer sur les voies de circulation du pont de Pommeroeul sur la E42/A16. Les conditions de circulation seront dès lors modifiées dès ce jeudi et jusqu'à samedi matin à hauteur de l'ouvrage en chantier, a indiqué la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les travaux du pont seront, quant à eux, prolongés, à cause d'un problème technique.

Les réparations, qui doivent être apportées en urgence au pont de l'autoroute E42/A16 à hauteur de Pommeroeul, auront des conséquences sur la circulation des véhicules. À partir de ce jeudi à 22h00 jusqu'à samedi 6h00, l'autoroute sera fermée en direction de Mons. Les usagers seront invités à quitter l'autoroute à la sortie n°27 Bernissart.

Une déviation sera mise en place via les N505, N50 et N552 pour remonter ensuite sur l'autoroute juste après le pont de Pommeroeul. Une des voies en direction de Tournai sera par ailleurs soustraite au trafic, vendredi, entre 6h00 et 15h00. Ces travaux sont "indispensables afin d'assurer la sécurité des usagers".

"La dégradation de la voirie, causée par la charge de trafic très importante à cet endroit en raison du chantier de réfection du pont, nécessite de mener ces réparations", a expliqué la Sofico. Le chantier de réfection du pont de Pommeroeul sur l'E42/A16, qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes, a débuté le 13 novembre 2017. Ce chantier prévoit le désamiantage, la démolition du pont et la reconstruction complète de l'ouvrage. Il est à noter que l'ouvrage d'art comporte deux ponts: un par sens de circulation. Depuis le début du chantier, le travail se concentre sur le pont supportant les voies vers Tournai.





La phase 2 du chantier prévue à la mi-2019



Deux voies de circulation y ont été maintenues tandis qu'une seule voie est praticable en direction de Mons. La vitesse est limitée à 50 km/h. L'objectif initial était d'avoir reconstruit cette partie de l'ouvrage pour la fin de l'année 2018 afin d'accueillir l'entièreté du trafic et de procéder aux opérations identiques sur l'autre pont, spécifie la Sofico.

Mais, à la suite d'un problème technique, ce basculement n'a pas été possible avant l'hiver. "Malgré de nombreux contrôles encourageants menés pendant l'exécution du chantier, un problème au niveau de l'adhérence de la chape d'étanchéité est apparu lors de la pose des dernières couches de revêtement. Elle devra donc être reposée une fois que les causes exactes de ce problème auront été identifiées", détaille-t-elle. Ces poses de chape et de revêtement ont donc été postposées au printemps prochain, ce qui retardera le chantier de plusieurs mois.

La phase 2 du chantier, à savoir le basculement de la totalité du trafic vers le nouveau pont, est désormais prévue à la mi-2019. La fin totale du chantier est quant à elle annoncée pour la mi-2020. Le chantier du pont de Pommeroeul représente un budget d'environ 10.500.000 d'euros HTVA, financé par la Sofico.