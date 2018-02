Des conducteurs piégés entre Courtrai et Tournai: "Ma maman a 72 ans et elle est bloquée depuis plus de 4 heures!"

C'est une situation pénible que vivent des automobilistes coincés sur l'autoroute E403. Un camion transportant des granulés en PVC s'est renversé jeudi sur l'E403 Bruges-Tournai entraînant la fermeture de l'autoroute entre Aalbeke et Mouscron en direction de Tournai, indique le centre flamand du trafic. Les travaux de nettoyage ne devraient pas être terminés avant environ 17h00. Le conducteur a été légèrement blessé. Les automobilistes qui se rendent à Tournai sont priés d'emprunter la N50.



Florence nous a contactés via notre bouton orange Alertez-nous car sa maman est bloquée dans les bouchons depuis des heures, et qu'elle ne comprend pas comment ce type de situation peut se produire. "Je l'attends à Tournai et elle vient de Mouscron. Je l'ai eue au téléphone et elle est bloquée depuis 11h35. Elle a 72 ans et je m'inquiète pour elle. La police a demandé aux automobilistes d'attendre... Mais rester bloquée comme ça pendant des heures, c'est difficile. Elle m'a dit que dans une voiture à côté d'elle il y avait un bébé", nous a confié notre témoin vers 16h.