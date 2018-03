L'école de Nursing de Mons (IESPP) évacuée ce matin

Vous êtes nombreux à nous signaler l'évacuation de l'IESPP de Mons, à l'école de nursing de l'Institut d'Enseignement Secondaire Paramedical Provincial situé sur le site du CHU Ambroise Paré. "On ne sait pas si on pourra réintégrer l’école et on ne peut pas rentrer chez nous", nous dit une personne.

Les Pompiers de Mons nous ont confirmé avoir été appelés vers 9h30 ce matin, car un détecteur de fumée s’était déclenché. La procédure habituelle a été mise en place: le personnel et les élèves ont été évacués.

Ils sont toujours sur place et cherchent l'origine du déclenchement, mais rien n’est constaté jusqu'à présent.