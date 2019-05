L’énorme fête sauvage a duré tout le week-end à Feluy: certain organisateurs ont été identifiés

Les habitants de Feluy ont pu dormir sur leurs deux oreilles ce dimanche: la rave party s'est terminée en début de soirée.

La rave party aura duré tout le week-end sur un site privé, un site industriel désaffecté classé Seveso, au grand désespoir des riverains.Les autorités communales avaient interdit ce rassemblement mais la police locale n'avait pas les capacités pour faire évacuer les fêtards.

La bourgmestre de Seneffe, Bénédicte Poll, explique quelle suite elle compte donner à cette fête sauvage : "Hier soir, il restait une trentaine de personnes qui allait s’occuper du nettoyage. Et même si c’est difficile à entendre pour les riverains qui n’ont pas dormi de la nuit, à part les nuisances sonores, on n’a pas déploré d’incident. On a pu identifier certains organisateurs. Ce sont deux, trois personnes mais j’imagine qu’il y en a plus que deux, trois. Elles sont extérieurs à la commune et même parfois extérieures à la Belgique. Un P.V. a été dressé et transmis au parquet pour infraction et nuisances sonores."