L'UMons crée une nouvelle fondation centrée sur la santé des Hainuyers

(Belga) L'Université de Mons (UMons) et l'ensemble de la Province de Hainaut disposent désormais, avec la "Fondation Raoul Warocqué pour la recherche médicale en Hainaut", d'un outil efficace consacré à la préservation et l'amélioration de la santé des Hainuyers, ont annoncé jeudi les instances universitaires montoises.

Le Hainaut, province la plus peuplée de Wallonie et la deuxième du pays, connaît des difficultés sociales qui impactent la santé des personnes déjà économiquement fragilisées. Le taux de mortalité y est de 5% plus élevé que la moyenne wallonne et de 17% plus important que la moyenne nationale. L'espérance de vie pour les hommes y est de trois ans plus courte qu'en Belgique et, pour les femmes, de 18 mois. La nouvelle "Fondation Raoul Warocqué pour la recherche médicale en Hainaut", qui rend hommage à l'industriel libéral et humaniste belge intimement lié à l'histoire de l'Université de Mons, entend soutenir la dynamique de la recherche et créer les conditions pour une recherche d'excellence en Hainaut. Elle a aussi pour objectif d'encourager l'intérêt pour la recherche auprès des jeunes médecins et des paramédicaux en décernant des bourses et mandats à des équipes actives dans les hôpitaux hainuyers. Concrètement, les financements collectés, notamment, sous forme de don ou legs, seront affectés sur le terrain à des projets visant à améliorer la qualité des soins de santé et renforcer encore l'expertise des praticiens. "Les donateurs et donatrices contribueront ainsi à lutter contre la survenance de pathologies en lien indirect avec les difficultés sociales telles que l'obésité, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, mais aussi aux aspects liés à la prévention et aux assuétudes. Ils participeront à l'acquisition d'équipements de pointe visant l'innovation de la recherche pour les soins aux patients ou à des projets de recherche plus fondamentale", ont détaillé les instances universitaires. (Belga)