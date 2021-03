L'un des plus importants chantier de rénovation urbaine en Europe débute à Charleroi: "Une métamorphose complète du haut de la ville"

C'est l'un des plus importants chantier de rénovation urbaine en Europe qui vient de débuter à Charleroi. En tout, 43 millions d'euros ont été investis pour rénover et redynamiser les espaces publics de la ville Haute. Le budget est cofinancé à 90% par l’Union européenne et la Région wallonne.

Ce chantier débute par le boulevard Jacques Bertrand. Il sera réaménagé de manière à remettre la circulation au centre et à élargir les trottoirs pour inviter les promeneurs à se balader. L'objectif est d'agrandir les espaces publics et terrasses mais aussi d'améliorer la mobilité douce et rationaliser le stationnement.

Les arbres le long de ce boulevard seront abattus. Le chantier se poursuivra à la place du Manège. Cette place sera conçue pour permettre l’organisation de manifestations diverses comme des marchés. Il y aura moins de places de parking pour les voitures. Les voitures pourront donc se garer dans le tunnel Roullier transformé en parking souterrain. La place Charles II sera, quant à elle, dédiée aux piétons et les petites rues ceinturant l’Hôtel de Ville seront rénovées. La rue Neuve et la rue de la Régence seront également modernisées; l’avenue de Waterloo, l’avenue Henin et le Square du Monument complètement mis à neuf. Le Monument sera conservé dans une toute nouvelle scénographie faisant la part belle aux jeux et au développement du commerce.

En tout, c'est un quart du centre ville de Charleroi qui sera remodelé et transformé d'ici juillet 2023. Pour toutes questions des riverains et commerçants du périmètre concerné, l’entrepreneur organise une permanence hebdomadaire chaque lundi de 13h30 à 17h à l’Avenue de l’Europe, n°19 – 6000 Charleroi.