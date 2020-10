L'université de Mons ouvre sa toute nouvelle "Maison Blanche" pour les étudiants: à quoi sert-elle?

Pour deux mois renouvelables, un chapiteau a été installé sur le campus de la plaine de l'UMons. Il sert de salle d'étude et de cafétéria en journée et pourra accueillir différentes activités en soirée de 18 à 22 heures, comme des "soirées parrainage" par exemple.

Pas de fêtes ni de guindailles!

A l'intérieur de ce grand chapiteau, on trouve des tables de 4 personnes et un bar. Mais l'université l'assure, pas question d'y organiser des soirées dansantes ou des guindailles.

Le lieu se veut à la fois pratique et convivial. Il vient répondre à des manquements rencontrés par les étudiants en ce début d'année universitaire. Tout d'abord, le manque de place à la cafétéria vu les mesures sanitaires, ensuite, le besoin d'un lieu d'échange et d'aide pour les nouveaux étudiants à intégrer. Une tâche compliquée vu dans le contexte sanitaire actuel, il y a moins de contacts sociaux sur le campus.

Respect des règles sanitaires

Tout y est encadré et tout se déroule dans le respect des règles sanitaires et de l'horeca: gel hydroalcoolique à l'entrée, prise de note du nom et des coordonnées de l'étudiant, présence de lingettes pour désinfecter les tables.

Malgré la présence d'un bar et d'une sonorisation, pas question de mettre la musique à fond sous la tente. A 22 heures , les étudiants sont priés de rentrer chez eux, une société de gardiennage surveille d'ailleurs les lieux le soir.