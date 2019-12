La buvette du Stade Marchois d'Écaussinnes vandalisée: 6 jeunes de 6 à 15 ans interpellés dont 4 frères

Mobilier cassé, vol d'objets, tentative d'incendie... La buvette du Stade Marchois, à Écaussinnes, a été victime de 6 vandales ce week-end. Ces derniers sont âgés de 6 à 15 ans. "Quand on sait que c'est fait par 6 jeunes... Je ne comprends pas comment c'est possible de faire ça", désespère Jacques Lefeyre, le président de l'ASBL Stade Marchois, en découvrant les dégâts.

Ils ont été arrêtés par des voisins et interpellés par la police. "Les voisins ont été alertés par les bruits de vitres cassées. Ils ont mis la main sur un ou deux jeunes et appelé la police et les pompiers. Heureusement, car le feu commençait à prendre", précise Arnaud Baudet, le trésorier de l'ASBL. Il s'agirait de 4 frères qui habitent le quartier et qui étaient donc susceptibles d'utiliser les infrastructures du club. "Le terrain permet à plein de jeunes de s'épanouir. Quand on voit ça, ça fait mal", s'attriste le président de l'ASBL.

En plus du saccage des lieux, les jeunes se sont servis dans les réserves de nourriture du club et ont volé des maillots et des ballons. Selon les responsables de l'ASBL, il faudra entre 5.000 et 10.000 € pour remettre le bâtiment en état. Ces réparations seront probablement assumées par les parents des vandales.