La Cour de cassation rejette le pourvoi de Cédric Maton, condamné pour le meurtre de Laeticia Bauwens

La cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par la défense de Cédric Maton devant la cour de cassation, a-t-on appris mercredi de l'avocat des parties civiles, Me Mayence. Il n'y aura donc pas de second procès. La défense avait contesté la légalité de la peine mais a été déboutée.



Cédric Maton avait été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du TAP pour une période de quinze ans, pour tentative de vol et meurtre de Laeticia Bauwens, tuée sur le parking du hall des expositions à Mons, le 22 avril 2017. Il avait porté plusieurs coups de couteau à la jeune Binchoise qui s'était trompée de parking alors qu'elle attendait d'autres étudiants pour partir à un colloque à Bruxelles sur la diététique.