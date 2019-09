La déchetterie de Mouscron en proie aux flammes: des pompiers envoyés ce samedi soir pour prendre la relève

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans un hall de stockage de la déchetterie de Mouscron. Plusieurs corps de pompiers, venant de Belgique et de France, sont sur place. A 21h30, l'incendie était toujours en cours. Des pompiers ont été envoyés sur place pour remplacer leurs collègues qui combattent les flammes depuis plusieurs heures.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 16h30, qu'un incendie s'était déclaré dans un des halls de la déchetterie implantée dans la rue de Rollegem à Mouscron.



Dans un premier temps, venant de l'arsenal de Mouscron, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers secours, un hangar contenant du papier et du carton était la proie des flammes. Une colonne de fumée noire s'est très rapidement élevée dans le ciel de la région mouscronnoise et un périmètre de sécurité a été établi par la police.



Face à l'ampleur de l'incendie, des renforts en camions-citernes sont venus d'Antoing, Estaimpuis, Dottignies, Courtrai (zone Fluvia) et de Lille en France. Au total, près d'une quarantaine de pompiers sont sur place.



Vers 17h30, une ambulance a été demandée sur les lieux. Au dispatching de la zone Wapi, on ignore les raisons de sa présence. L'intervention est toujours en cours.



Nous avons pu joindre un responsable des pompiers vers 21h30. Celui-ci nous a informé que l'incendie était toujours en cours. Des pompiers ont été envoyés pour prendre la relève de leurs collègues qui font face aux flammes depuis plusieurs heures. Il n'a pas pu nous dire s'il y avait des blessés, ni l'ampleur des dégâts.