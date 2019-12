Tentative d'assassinat sur la directrice de la prison de Jamioulx: un détenu né en 1995 en cause

Une violente agression a été commise dimanche matin au sein de la prison de Jamioulx, sur la directrice de l'établissement pénitentiaire.

La directrice de la prison de Jamioulx a été agressée par un détenu ce dimanche matin. "On parle de graves blessures", indique un témoin qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. La porte-parole du SPF Justice, Kathleen Van De Vijver, a confirmé l'incident en début d'après-midi: "Ce matin, un détenu de la prison de Jamioulx a attaqué la directrice lors d'une audience disciplinaire. La directrice est blessée. Grâce à l'intervention efficace du personnel, le détenu a pu être maîtrisé et placé dans une cellule de sécurité." Compte tenu de la gravité de cet incident, un régime de nuit est actuellement mis en place. Tous les détenus restent en cellule et aucune activité n’est donnée.

Incarcéré jusque 2039

Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi, a donné une conférence de presse en fin d'après-midi apportant plus de précisions sur les faits. La directrice de la prison a été attaquée à l'aide d'une arme artisanale. Une lame de rasoir calée entre deux morceaux de plexiglass. La directrice a été entaillée à 7 reprises au niveau du cou. Elle est également victime d'une blessure au dos. En pleine audience disciplinaire, le détenu est entré dans la pièce et a contourné le bureau de la directrice pour faire semblant d’aller saluer une gardienne qui se trouvait derrière la directrice. Moment choisi par le détenu pour saisir la directrice par le cou et lui porter plusieurs coups avec la lame artisanale. C'est un gardien de la prison qui est intervenu. Il est lui aussi blessé, aux bras et au dos.

L'auteur des faits est né en 1995. Il avait déjà été condamné pour fait de prise d’otages et vol avec violence. Il sera entendu demain par la police judiciaire fédérale et sera transféré dans une autre prison. Il devait normalement rester en prison jusqu’en 2039 mais il avait fait appel de cette décision. Les faits de ce dimanche sont qualifiés de tentative d'assassinat et coups et blessures volontaires.