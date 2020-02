La E42 à nouveau touchée par un incident: un camion a PERDU sa remorque ce jeudi

Nos autoroutes wallonnes font vivre un cauchemar aux automobilistes cette semaine. Après le camion rempli de verre qui a pris feu, et l'autre qui a embouti un camion tampon, place à celui qui… perd sa remorque.

Les faits ont eu lieu ce jeudi matin sur la E42, avant la pompe à essence Q8 de Thieu, en direction de Bruxelles.

Sur la photo aperçue sur une page Facebook et envoyée par un internaute à RTL info via le bouton orange Alertez-nous, on voit effectivement une remorque perdue au milieu de la chaussée, encombrant plusieurs bandes.

Vers 9h, cependant, elle n'occasionnait plus d'embarras de circulation, elle a donc été retirée assez rapidement.

Mardi, cela avait pris beaucoup plus de temps :