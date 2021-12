La Flandre tente de recruter des Wallons: "Il y a plus d'offres d'emploi"

En termes d'emploi, il y a beaucoup d'offres actuellement en Flandre. Si bien que le Nord du pays tente de recruter côté wallon. Au total, 40.000 offres d'emploi ont été diffusées sur le site du Forem. Toute une série d'actions sont organisées pour tenter de convaincre des Wallons d'aller travailler en Flandre. Pour certains jobs, il n'est pas nécessaire d'être bilingue.

Sabine est styliste-graphiste à la recherche d'un emploi. Elle participe à un atelier où les offres du VDAB, le pendant flamand du Forem, sont présentés. "Sur le DVAB, je trouve beaucoup de propositions alors que quand je reste du côté wallon, il n'y en a pas énormément", confie Sabine.

"Le but, c'est de démontrer qu'il y a plus d'offres d'emploi au niveau de la Flandre car le marché est beaucoup plus tendu, explique Christophe Dewulf, conseiller en mobilité interrégionale au Forem. On est dans une situation, pas de plein emploi, mais en tout cas avec des taux de chômage relativement bas. Et cet atelier avait pour but de montrer comment trouver ces offres d'emploi et où les chercher."

La maîtrise du néerlandais pas toujours nécessaire

La connaissance de la langue pour freiner certains candidats. Pourtant, la maîtrise du néerlandais n'est pas toujours nécessaire. "Si vous êtes en contact avec la clientèle, votre niveau de bilinguisme sera pas le plus important, déclare Thierry Ney, porte-parole du Forem. Si vous êtes en backstage, vos connaissances professionnelles vont primer sur votre maîtrise, sur votre bilinguisme, sur votre côté 'perfect tweetalig', pour décrocher ce fameux poste."

Les opportunités sont variées, du laveur de vitres à l'opticien, en passant par le chauffeur livreur, l'ouvrier dans la logistique et l'agent de voyage. Chaque jour, 30.000 Wallons vont travailler en Flandre. La majorité d'entre eux vivent près de la frontière linguistique. "Si vous êtes dans les à la zone avoisinante de Liège, faire ce saut de puce vers la Flandre est parfois plus rapide que de rentrer dans Liège et de trouver un emploi. Idem pour Comines et toutes ces villes qui sont proches de la frontière linguistique."

Atelier pour rédiger un CV en néerlandais, simulations d'entretien d'embauche... Une quinzaine d'activités sont organisées en ligne ou en présentiel cette semaine. Des séances qui mobilisent chaque année une centaine de candidats wallons.