La foudre frappe une habitation à Ressaix: le toit prend feu, les habitants obligés d'évacuer

Les habitants d’une habitation de Ressaix ont eu chaud hier soir pendant les orages, et c’est le moins que l’on puisse dire. Un incendie s’est déclaré dans la toiture de cet immeuble après qu’un éclair soit venu s’abattre en plein dessus.

C’est vers 22h hier soir que les habitants ont entendu un bruit violent. "Ça a pété, ça a fait un boum comme un coup de canon", raconte Alfredo, l’un d’entre eux.

La toiture s’embrase après l’impact, les 21 locataires son contraint de vite évacuer. "On a appelé les pompiers et le propriétaire, tout le monde est arrivé. On a coupé le gaz et l’eau, la police a ensuite les noms de tout le monde pour les reloger", explique Alain, le concierge.

Dans le quartier, la solidarité s’est vite mise en place et les voisins ont accueilli les sinistrés.