La foudre provoque un incendie dans une habitation de la région de Beloeil

La foudre est tombée mercredi matin sur une maison de la région de Beloeil et a provoqué un début d'incendie du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 05h45 du matin, que le foudre était tombée sur une maison implantée le long de la chaussée de Brunehaut, à Ellignies Sainte-Anne (Beloeil), provoquant un incendie. Des casernes de Basècles, Beloeil, Péruwelz et Leuze, un camion-échelle, deux autopompes, trois camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A 06h30, les pompiers étaient maîtres de la situation. La toiture de l'habitation a entièrement été détruite par les flammes.