La gare de Charleroi-Sud évacuée ce matin: fausse alerte, la circulation a repris

La gare de Charleroi-Sud a été évacuée entre 10h30 et 11h ce vendredi. La circulation des trains a également été arrêtée. Un colis suspect est à l'origine de ces mesures de sécurité. Il s'agissait finalement d'une fausse alerte et la circulation ferroviaire a été rétablie.

Plusieurs témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous ce vendredi vers 10h30: "La gare de Charleroi est entièrement évacuée", nous a indiqué Tim. Livio nous a quant à lui envoyé une photo prise devant le bâtiment.



Infrabel et la SNCB nous ont tous deux rapidement confirmé l'information. Un colis suspect a été découvert et la police a dressé un périmètre de sécurité. La circulation des trains a dû être interrompue durant une demie heure environ.



Peu après 11h, la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux, nous a indiqué qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte et que la circulation reprenait.