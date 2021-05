La Louvière: 3 personnes arrêtées après la découverte d'un corps le long du canal

Des ossements humains ont été découverts dans un collecteur d'eau situé le long du canal à La Louvière, tout près d'un pont d'autoroute à proximité du site de l'entreprise NLMK, a indiqué lundi le parquet. Ce dernier a précisé que les restes humains étaient toujours en cours d'identification. Cette découverte date d'il y a une semaine, selon la presse locale.



Trois individus ont été placés sous mandat d'arrêt dans le cadre de cette affaire deux pour homicide et une troisième pour recel de cadavre. Selon le parquet, le dossier serait a priori relatif à des faits remontant à 2014-2015. La victime présumée n'avait plus de contact avec sa famille à l'époque et sa disparition n'aurait donc pas pu être signalée. L'enquête se poursuit et des auditions sont en cours.