La Louvière ne lésine pas sur les moyens pour avoir une ville propre: 1.368.000 euros ont été débloqués mais il y a toujours un gros point noir

La Louvière fait le point sur l'opération "Tous ensemble pour une ville propre". L'an dernier, des agents supplémentaires et des agents constatateurs ont été engagés. En tout, ce sont 1.368.000 euros qui ont été débloqués pour acheter des machines, installer de nouvelles poubelles ou entretenir les avaloirs.

Le sentiment de propreté semble en sortir renforcé mais il reste des points noirs, notamment au niveau des dépôts clandestins, comme l'explique Jean Godin, échevin de l'environnement."Un point noir que nous connaissons et qui revient régulièrement, c'est le site de la Grattine. On y avait fait une opération, il y a une petite année et je m'y suis rendu une nouvelle fois et c'est de nouveau catastrophique. Les gens y mettent des matelas, des frigos...Des choses qui peuvent entre parenthèses être mises gratuitement dans des parcs à conteneur. Je n'ai jamais compris tout cela, parce que si on a les moyens pour le mettre en dépôt sauvage ont peut parcourir un kilomètre en plus et les déposer gratuitement au parc à conteneur."