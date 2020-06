La Louvière: retour à la normale dans les parcs à conteneurs dès ce samedi

Le fonctionnement dans les trois parcs à conteneurs de La Louvière reviendra à la normale dès le 13 juin, ont indiqué jeudi les autorités de la ville.

Les trois parcs à conteneurs de La Louvière, dont les conditions d'accès avaient été altérées en raison de la crise sanitaire, retrouveront un fonctionnement normal, dans le respect des mesures de sécurité sanitaire. Ils seront ouverts dès le samedi 13 juin de 10h00 à 17h45. Les jours de fermeture resteront le dimanche et le lundi.

Les mesures de sécurité restent toutefois d'application au sein des parcs. On notera, entre autres, que les citoyens doivent impérativement porter un masque et rester dans leur véhicule à l'entrée des parcs ou dans la file d'attente. Il leur est également demandé de ne pas s'attarder sur les sites du parc et de respecter la distanciation sociale de 1,50 m. Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du parc à conteneurs.