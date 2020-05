La Louvière: une maman emmène ses enfants au McDonald's dans une voiture en carton (photos)

Scène surréaliste vendredi au Mc Donald's de La Louvière. Un véhicule assez insolite s'est trouvé dans la file du drive-in: une voiture toute en carton. C'est l'idée de Nathalie qui a voulu répondre à l'envie de ses deux adolescentes. Elles ont fabriqué leur propre voiture pour se rendre au fast food. Pour rappel, depuis le 21 avril, McDonald's Belgique a rouvert ses drive-in. Ceux-ci avaient été fermés en raison de l'épidémie de coronavirus.

La police s'est montrée compréhensive

Quatre ou cinq morceaux de carton, du papier collant, et vous obtenez la "McDo mobile". Nathalie ne recule devant rien pour faire plaisir à ses enfants. Elle embarque toute sa famille dans son bolide, direction le drive-in. Ni vu ni connu, entre deux voitures dans la file. Et un petit message sur la carrosserie en carton : "Désolés, on n'a pas de voiture, et on a envie d'un McDo".

Tout se passe bien, les passants rigolent, prennent des photos et klaxonnent. Quand soudain : une voiture de police. Pas de panique, les agents posent quelques questions, puis prennent des photos avec la famille. "Vous avez égayé notre journée", leur ont dit les policiers. Dernier obstacle du convoi: le personnel du fast food. Là aussi, les sourires et les photos sont au rendez-vous. Nathalie et sa famille sont repartis avec leur commande, direction la maison. Sur les réseaux sociaux, les photos de Nathalie engrangent près de 1000 likes. Un petit buzz, mais surtout un énorme sourire pour tous ceux qui ont croisé la McDo Mobile. Une idée insolite et originale mais pour autant, ne vous ruez pas dans les drive-in avec vos véhicules fabriqués maisons.

©Facebook - N.Moermans