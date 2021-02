La maman des deux enfants tués dans une course-poursuite à Mouscron est anéantie: "Ils m'ont encore dit je t'aime avant de partir"

Nous apprenions samedi après-midi le décès de deux enfants dans un accident de la route à Mouscron. Après une course-poursuite sur la RN58, une voiture a percuté un poteau, tuant sur le coup les deux passagers âgés de 4 et 8 ans. Le conducteur, leur beau-père, a été grièvement blessé.

RTL Info a rencontré la maman des deux enfants décédés. Celle-ci nous a demandé de conserver son anonymat, et s'est confiée à nous suite au drame qu'elle a vécu ce week-end. "Le chauffard n'aurait pas dû foncer sur mon mari, comme ça, pour qu'il termine dans le poteau", réagit la maman, en larmes. "Mes enfants ne méritaient pas ça. Ils étaient enfin heureux."

"Tout ce qu'il voulait, c'est prendre le numéro de plaque"

Profondément anéantie par la perte de ses deux enfants, elle explique la version des faits du beau-père, qui conduisait la voiture. "Il a vu qu'il lui fonçait dessus, et mon mari a voulu tourner pour éviter la voiture. Malheureusement, il est parti dans ce poteau. Il ne s'en souvient même pas, d'ailleurs. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est prendre le numéro de la plaque, vu que la voiture lui avait déjà foncé dessus sur le parking d'un magasin. Il s'en veut beaucoup, même si ce n'est pas de sa faute."

Selon la maman, les enfants étaient victimes d'abus

Les deux enfants, dont nous tairons l'identité, ont vécu des moments particulièrement sordides chez leur papa, selon la maman. Les petits lui ont confié qu'ils étaient victimes d'abus et de violences. "Moi, ce qui me répugne c'est que la compagne du papa des enfants dit des choses horribles à mon sujet, alors qu'ils n'ont pas voulu que je vois mes enfants pendant 2 ans", affirme-t-elle, les mains tremblantes, face à nous. "J'ai appris qu'ils étaient battus, qu'ils dormaient dans un garage, qu'ils faisaient pipi dehors, dans des pots de fleurs. Mon fils, le plus grand, m'a dit que son papa le frappait à coups de poings, de pieds."

La gorge nouée, cette maman demande au père de ses enfants de respecter leur mémoire. "Je peux comprendre que leur papa soit en colère, mais il ne peut pas réagir de la sorte. Il doit surtout respecter le repos de ses enfants. Ils n'ont pas demandé ça, ils étaient heureux."

Le chauffard aurait été retrouvé: "Je veux qu'il paye"

Le chauffeur de la voiture immatriculée en France a pris la fuite. Son véhicule est immatriculé en France, il est activement recherché. Dimanche matin, le juge d'instruction évoque une piste sérieuse dans le dossier. L'enquête se fait en lien avec les autorités françaises.

D'après nos confrères de Sudpresse, un suspect qui roulait sans permis et dans une voiture qui n'était pas en règle a été interpellé dimanche soir à Tourcoing, en France. "Je suis triste, je suis détruite, parce qu'ils ne sont plus là", poursuit la maman. "Ils m'ont encore dit je t'aime avant de partir."

Quant au chauffard, la maman veut "qu'il paye, qu'il comprenne ce qu'il a fait. Qu'il y ait une justice, parce qu'on ne peut pas foncer comme ça dans les voitures des autres, c'est irresponsable. Peut-être que mon mari n'aurait pas dû le suivre, mais il n'a pas fait ça pour mettre la vie de qui que ce soit en danger. Il les aimait super fort."