La mère qui a enlevé ses enfants à Mouscron a été libérée

Deux enfants ont été enlevés par leur mère, la semaine dernière, à Mouscron. Voulant se soustraire à une décision de justice, la dame s'est présentée mardi soir avec ses enfants à la police de Mouscron. Entendue ce mercredi par un juge d'instruction, elle a été libérée sous condition.





Libérée



Entendue mercredi matin par la juge d'instruction de Tournai Mme Hanton, cette mère de famille a été laissée en liberté, sous conditions, en fonction des éléments qui ont été recueillis par la magistrate. "Cette dame s'est spontanément présentée à la police avec son avocat et ses enfants. Les enfants n'étaient pas en mauvaise santé. Suite à la décision de la juge d'instruction, elle peut voir ses enfants et même être en contact avec eux. Une mesure de protection a été prise pour les enfants. Il s'agit d'un placement mais pas dans cette même famille. Les enfants ne peuvent être en contact avec leur 'papa', qui n'est pas leur père biologique. D'autre part, la maman fait l'objet d'un suivi médical", expliquait en fin d'après Eric Delhaye, procureur du roi de Tournai.



Après les conclusions du parquet de Tournai, ce dossier sera transféré devant la chambre du conseil de Tournai, qui décidera du renvoi ou non de ce dossier devant le tribunal correctionnel. "Cependant, cela pourrait aussi déboucher sur une mesure de suspension du prononcé de la condamnation", précise le magistrat.



Deux avocats défendront ce dossier. L'un pour la maman, l'autre pour les deux enfants.





La mère a enlevé ses enfants après une décision de justice



Cet enlèvement parental fait suite à une décision du tribunal de la jeunesse qui avait ordonné, mercredi dernier, que la mère ne pouvait plus être en contact avec ses enfants. "Suite à cette décision et les enfants ayant moins de 18 ans, la mère aurait dû les présenter au service de protection judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait", indique encore le procureur du Roi.