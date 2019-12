La mésaventure de Déborah à Mons: ses deux chiens reçoivent une décharge électrique d'un piquet d'éclairage

Déborah nous a alerté hier soir en pressant le bouton orange Alertez-nous. Comme à son habitude, elle part promener ses deux chiens Gaïna et Yoda au Waux-Hall de Mons dans la soirée. Arrivés sur place, les deux chiens prennent plaisir à se promener dans le parc.

Alors que le mâle s'approche d'un piquet d'éclairage, "il n'a même pas encore touché le piquet, qu'il saute en l'air et se met à hurler" raconte Déborah. Elle constate que l'animal a eu un souci à la patte. "Il met sa gueule à terre et rebondit en arrière en hurlant", poursuit-elle.

"Ils se sont fait électriser par un simple piquet d’éclairage"

La propriétaire des deux chiens croit alors à une attaque de rat. Pendant que le premier chien continue de se secouer, le second s'approche également du piquet d'éclairage et la situation se reproduit, l'animal bondit en hurlant. "Je ne les avais jamais entendu hurler comme ça", assure-t-elle.

Elle fait ensuite le lien avec le piquet d'éclairage et en déduit que ses bêtes ont reçu une décharge électrique sans même l'avoir touché, simplement par contact avec le sol en s'approchant.

Les hurlements des chiens interpellent un coureur de l'autre côté du parc. Il se rend alors auprès de Déborah et lui vient en aide comme il peut en appelant la police. "Des policiers sont venus très rapidement" confirme Déborah qui leur explique alors la scène. Contactée par nos soins, la police confirme qu'une banderole a été placée pour sécuriser les lieux.

"J'ai souhaité faire de la prévention, confie la propriétaire de Gaïna et Yoda. Ils sont restés un peu choqués quelques temps mais ils sont quand même costauds. On ne sait pas ce qui se passerait si cela arrivait à un plus petit chien ou même à un enfant."