La Nationale 90 est fermée à la circulation ce jeudi matin. Et dans les deux sens, en plus, à hauteur de Binche.

Un accident a eu lieu, à nouveau avec un camion, chargé de fruits et légumes (et une voiture). Il y a deux blessés et le dépannage est en cours. La N90 risque de rester fermée un long moment, selon nos informations.

En attendant, une déviation est mise en place via l'Avenue Marie-José et la Rue Pie.