Voilà de quoi ravir les habitants de Quaregnon : la piscine communale a rouvert ses portes après 3 ans de travaux. "Très satisfait de la piscine. Super propre", témoigne un nageur. Coût des transformations: 2,2 millions d'euros. Jean-Pierre Lepine, bourgmestre de Quaregnon: "Ce fut une rénovation lourde mais aussi semée d'embûches avec 6 avenants consécutifs. Donc on a connu le pire et le mieux. Aujourd'hui on oublie tout ça."