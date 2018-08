La piscine d'Anderlues est en travaux depuis 12 ANS: "Ce dossier est pourri depuis le départ", selon l'échevin

La piscine d'Anderlues est une piscine maudite ! En effet, depuis 12 ans en travaux, inaugurée en grande pompe, elle est restée ouverte...deux jours, avant de fermer ses portes en novembre dernier. Elle ne devrait pas voir l'ombre d'un nageur avant l'année prochaine. À Anderlues, certains n'y croient même plus. Il faut dire que la saga a connu pas mal de rebondissements. Willy, un habitant s'est confié à notre journaliste, Nathalie Pierard: "La piscine, cela faisait longtemps qu'on devait l'avoir et oui, cela m'énerve". Willy en a assez de devoir se rendre à Charleroi pour pratiquer la natation alors que la commune dispose d'une piscine. "Je suis allée à l'ouverture et quinze jours après, on m'a dit qu'ils étaient fermés", se souvient l'homme.

Cette fermeture est due à des problèmes de chlore, puis de condensation et qui désole Rudy Zanola, l'échevin socialiste des Sports en charge du dossier: "Ce dossier est pourri depuis le départ. Il y a une sorcière vaudou qui plane dessus et qui nous empêche de la rouvrir".

La réouverture a été plusieurs fois reportée. On espérait que des travaux temporaires permettrait de rouvrir cet été, mais l'expert judiciaire a estimé que les travaux de toiture devait être entièrement réalisés avant d'autoriser la baignade. "Je peux comprendre un peu. Je suis déçu. d'une part, le personnel n'a pas été prolongé et donc, ils ont perdu leur emploi et d'autre part, les gens attendent cette piscine avec impatience", confie l'échevin.

Si plus personne ne se risque à avancer une date de réouverture, on table de toute façon pour le courant 2019, même si à Anderlues, certains sont sceptiques...