La police a vérifié: NON, il n'y a pas de camionnette blanche avec 3 individus suspects sur Couvin et Viroinval

La zone de police des 3 vallées rassure via sa page Facebook. Elle a réalisé les vérifications d'usage et peut démentir une rumeur apparue sur les réseaux sociaux et certains médias. "Ces derniers jours, la presse et les réseaux sociaux ont massivement relayé le comportement suspect de 3 individus à bord d'une camionnette blanche sur Couvin et Viroinval. Suite aux vérifications d'usage, nous pouvons à présent affirmer qu'il s'agissait manifestement d'une fausse alerte.

Soyez donc rassurés sur ce point!", indique la police locale.