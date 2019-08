La police de Charleroi investit plus d'un million d'euros: voici le nouveau matériel acheté

La zone de police de Charleroi a lancé un investissement qui dépasse le million d'euros, selon nos confrères de La Nouvelle Gazette. Au menu des achats: fusils, munitions, véhicules, équipements divers, etc.

L'une des plus grosses dépenses concerne l'achat de fusils semi-automatiques FN Scar.300. Ils devraient arriver à la fin de l'année. Pour l'instant, un pistolet-mitrailleur de type UZI est inséré dans chaque véhicule de police. "Ils seront remplacés par 65 fusils semi-automatiques avec crosse pliable et réducteur de son, plus un cache-flamme", a confié David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi, à La Nouvelle Gazette.





Nouvelles munitions



Une autre dépense concerne les munitions. La police carolo en a reçu 35.000 de calibre 9mm Parabellum. Il s'agit d'un nouveau type de munitions. Elles font plus de dégât que les munitions précédentes. Le but est de pouvoir stopper plus rapidement un individu qui représente un danger.





Véhicules



37 nouveaux véhicules vont faire leur apparition dans le parc automobile de la zone carolo. Parmi ceux-ci, douze Peugeot 308 de 1,2l et 110 chevaux. Six de ces voitures arboreront les couleurs de la police, tandis que six autres resteront banalisées. 25 Volkswagen Tiguan neuves rejoindront le service intervention. La zone a fait le choix du leasing pour faciliter l'entretien des véhicules et s'assurer qu'ils soient toujours dans un état irréprochable.