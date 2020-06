La police déployée à Mouscron: une personne retranchée menace de mettre le feu à une habitation

Un homme s'est retranché, jeudi midi, dans son habitation de la gare de Mouscron. Le quartier a été évacué et un peloton des forces spéciales d'intervention est arrivé sur place, a indiqué la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert. On ignore si l'individu est armé.

"Les forces spéciales viennent d'arriver sur les lieux. La personne qui s'est retranchée dans son domicile est un homme, qui semble seul. Visiblement, il n'y a personne avec lui. J'ignore pour l'instant ses motivations", a précisé à 14h15 Brigitte Aubert, la bourgmestre de Mouscron, qui s'est rendue sur place. Dans un communiqué, la ville de Mouscron indique que "le quartier de la Gare, au niveau du bas de la rue de la Station et de la rue du Gaz, a été évacué". "Un habitant s'est retranché chez lui et profère des menaces. Un périmètre de sécurité a été mis en place. L'appui des forces spéciales a été demandé dans le cadre de ce Fort Chabrol actuellement en cours", poursuit le communiqué. "Les forces de police, sous les ordres du chef de zone Jean-Michel Joseph, et les pompiers de la zone de secours sont actuellement sur place et suivent les opérations".

Sur place, un commerçante nous explique que la rue a été fermée à la circulation. "On voit les pompiers et la police. Un restaurant vient d'être évacué", nous rapporte-t-elle.

