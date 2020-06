La police déployée à Mouscron: une personne retranchée chez elle, on ignore si elle est armée

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus en nombre jeudi, peu après midi, dans la rue de la Station, à Mouscron (province de Hainaut), pour ce qui devait être un incendie. A leur arrivée, ils ont constaté qu'une personne s'était retranchée chez elle, selon la police, également présente sur place.



Les services de secours ont été appelés à 12h10 pour un incendie de bâtiment à la rue de la Station, près de la gare de Mouscron. Deux autopompes, deux camions-échelles, une citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des premiers secours, il est apparu qu'une personne s'était retranchée chez elle, a indiqué la commissaire Magalie Delannoy, responsable de la communication auprès de la police de Mouscron. On ignore pour l'instant si cette personne est armée et le motif de son geste.

Sur place, un commerçante nous explique que la rue a été fermée à la circulation. "On voit les pompiers et la police. Un restaurant vient d'être évacué", nous rapporte-t-elle.