La police et les forces spéciales déployées à Mons: un jeune s'est retranché, il a été arrêté

Un mineur de 16 ans a été privé de liberté lundi en début d'après-midi à Mons après s'être retranché dans l'appartement familial. L'adolescent était armé et l'intervention des forces spéciales a été nécessaire, a indiqué le parquet de Mons, confirmant une information de La Province.



La police montoise et ses agents des forces spéciales sont intervenus lundi en début d'après-midi dans un appartement du Boulevard Gendebien à Mons où un mineur de 16 ans s'était retranché. Selon le parquet de Mons, le jeune individu était, dimanche dans la soirée, dans l'appartement de sa grand-mère et s'y est disputé avec sa mère. La grand-mère a voulu s'interposer mais l'adolescent l'a menacée avec un couteau. Les deux femmes ont décidé de quitter les lieux où le jeune homme s'est finalement retranché seul avec un couteau et un fusil airsoft.



Il a refusé dans un premier temps d'obtempérer à l'ordre des policiers de quitter les lieux. Les unités spéciales de la police montoise sont alors intervenues, l'individu étant armé. Il a été rapidement maîtrisé et privé de liberté. Selon le parquet de Mons, l'adolescent est connu et déjà suivi par un juge de la Jeunesse. Il devrait être présenté mardi.