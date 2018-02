La police italienne met la main sur une oeuvre volée en 1980 à la Collégiale Sainte-Waudru à Mons

Une peinture volée à la Collégiale Sainte-Waudru à Mons en 1980 a été remise à Rome par les autorités italiennes au bourgmestre de Mons Elio Di Rupo, a indiqué la Ville de Mons.

Le général des Carabinieri, Fabricio Parrulli, a récemment restitué à Rome le tableau du Christ sur la Croix, œuvre peinte aux alentours de l'an 1500, qui avait été volée à la Collégiale Sainte-Waudru à Mons en 1980.





Un réseau de trafiquants démantelé



La justice italienne, par l'action d'un procureur de la République, avait entrepris une enquête au départ d'un vol dans une église dans les Molises au Sud des Abruzzes. Les Carabinieri spécialisés en recherche d'œuvres d'art ont été chargés de l'enquête. Un réseau de trafiquants a ainsi pu être démantelé par la police italienne après plus d'un an de recherches.



Les policiers ont retrouvé 250 œuvres, dont la peinture sur bois dérobée de la Collégiale Sainte-Waudru à Mons. D'une grande valeur, l'œuvre, de 1m75 de haut et de 1m25 de large, représente un Christ sur la croix peint vraisemblablement dans un atelier d'artistes des écoles flamandes de l'époque. Une réception publique sera organisée à Mons au retour de l'oeuvre.