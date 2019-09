La police met un terme à un trafic de drogue à Tournai: 3 individus arrêtés et des stupéfiants saisis

Trois individus ont été placés sous mandat d'arrêt vendredi à Tournai pour trafic de stupéfiants. D'importantes quantités de drogue ont été saisies par les forces de l'ordre, a-t-on appris auprès du parquet de Tournai.



La drogue, venant de Lille (France), était acheminée vers un appartement du quartier Saint-Brice à Tournai, d'où la vente était organisée. "Ce sont des voisins qui ont repéré des présences suspectes et qui ont alerté les forces de l'ordre. Une enquête a alors été ouverte par les hommes du SER (service d'enquêtes et de recherches) de la police de Tournai. En une journée, on a parfois repéré une cinquantaine de clients", a précisé Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du Roi de Tournai-Mons.



Une perquisition a été menée jeudi matin dans l'appartement suspect. Sur place, les policiers ont mis la main sur 409g d'héroïne, 80g de cocaïne, 67g de marijuana, une somme de 285 euros et trois GSM. Une voiture a également été saisie.





Un Tournaisien et deux Français arrêtés



La drogue était essentiellement écoulée dans le quartier Saint-Brice ainsi que dans le parc communal de l'Hôtel de ville de Tournai.



Trois personnes ont été privées de liberté et déférées vendredi devant une juge d'instruction. L'occupant de l'appartement, un Tournaisien âgé de 28 ans déjà connu des services judiciaires, a été placé sous mandat d'arrêt. Les deux autres personnes arrêtées, qui importaient la drogue, sont des Français. Il s'agit d'un habitant de La Madeleine (Lille) âgé de âgé de 24 ans et d'un habitant de Marcq-en-Baroeul (Lille) âgé de 19 ans. Tous trois ont été inculpés et écroués pour infraction à la loi sur les stupéfiants.