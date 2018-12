La police recherche les auteurs d'un pillage de camion à Feluy

La police fédérale recherche les auteurs du pillage d'une remorque de camion le 21 novembre à Feluy. Un avis de recherche a été diffusé à la demande du juge d'instruction de Charleroi.

Un groupe de casseurs a infiltré la manifestation des "Gilets jaunes" le mercredi 21 novembre vers 22h30. Les faits se sont déroulés sur la N59 à proximité de la Chaussée de Familleureux à Feluy, a indiqué la police fédérale. Les auteurs ont menacé les chauffeurs routiers et ont pillé une remorque de camion contenant de nombreux cartons contenant principalement des vêtements de marque "Nike".

Les individus ont transféré leur butin dans une camionnette blanche de type Renault Master ou équivalent munie d'une porte latérale. Les enquêteurs de la police fédérale recherchent des personnes qui auraient assisté à ce vol ou qui seraient en possession d'images qui pourraient permettre l'identification de ces auteurs. Les témoins éventuels sont invités à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30.300 ou à réagir par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Ce même jour, deux individus avaient été appréhendés et placés en garde à vue par la police de Mariemont après avoir commis des actes répréhensibles en marge de l'action des gilets jaunes à Feluy et sur l'autoroute A7/E19. De nombreux incidents s'étaient produits dans la zone où les gilets jaunes avaient été infiltrés par des casseurs. Un camion-citerne avait également été incendié dans la nuit de 19 au 20 novembre sur l'autoroute A7/E19. Un autre camion, probablement celui évoqué dans l'avis de recherche, avait été pillé sur la route Baccara à Seneffe dans la nuit de 20 au 21 novembre.