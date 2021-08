A Frameries, la police repère un dirtbike, un véhicule non-homologué: le conducteur prend la fuite avant de chuter

Vendredi vers 17h, des policiers de la zone de police boraine ont remarqué au cours de leur patrouille un individu qui circulait rue de Mons à Frameries sur un véhicule non-homologué. Il était sur une dirtbike.

Les agents de police ont tenté de procéder à son contrôle mais le conducteur a pris la fuite avant de chuter à la hauteur du rond-point de Cuesmes. Ses jours ne sont pas danger mais il a refusé d’être examiné par un médecin.

"L’individu né en 1994 se trouvait sous l’influence de l’alcool mais aussi de stupéfiant", précise Siham Zannoun, porte-parole de la zone de police boraine.

Plusieurs PV ont été rédigés à son encontre: refus d’injonctions, conduite sous influence et défaut d’assurance. De plus, l’engin a été saisi et enlevé par un dépanneur.