La région de Bernissart touchée hier par des inondations

Les pompiers de Wallonie picarde ont effectué une dizaine d'interventions depuis dimanche matin, pour des inondations suite aux orages, essentiellement dans la région de Bernissart. Les communes voisines de Péruwelz et de Beloeil ont également été touchées, a-t-on appris lundi.

À l'instar des pompiers de Mons qui sont intervenus dans la commune voisine de Saint-Ghislain pour des inondations, les pompiers de Wallonie picarde ont été appelés pour des pompages dans la région de Bernissart, Beloeil et Péruwelz. Six interventions ont eu lieu à Bernissart, trois à Beloeil, une à Péruwelz, Antoing et Ath. Depuis samedi, la pluie n'a cessé de tomber sur cette partie du territoire.